Госдума приняла законопроект об отсрочке от призыва для будущих полицейских

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Госдума РФ приняла в третьем окончательном чтении законопроект, предоставляющий отсрочку от призыва выпускникам образовательных учреждений МВД. Документ размещён в думской базе данных, сообщает во вторник, 26 мая, «Газета.ру».

Как отмечается в публикации, после вступления поправок в силу молодые люди смогут получить отсрочку после окончания учебы и сохранят её на все время дальнейшей службы в органах. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил, что мера направлена на борьбу с кадровым дефицитом в министерстве внутренних дел.