В России упрощён порядок отстранения от управления автомобиля в пьяном виде

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым предлагается сократить количество процессуальных документов при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.

Законом внесены изменения в статьи 27.12 и 27.13 КоАП РФ. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотрудникам полиции нужно составить от трёх до пяти документов: протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол направления на медицинское освидетельствование, а также протокол об административном правонарушении, протокол задержания транспортного средства.

Закон предусматривает как составление отдельного протокола об отстранении от управления автомобилем, так и возможность проставления соответствующей отметки, которая может делаться в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в иных протоколах или в постановлении по делу об административном правонарушении. Аналогичные изменения касаются и задержания транспортного средства, запись о котором может быть сделана в протоколе о правонарушении или определении о возбуждении дела.

Сокращение количества составляемых процессуальных документов в указанных случаях позволило бы сэкономить примерно 33,6 тыс. рабочих часов в год, а также сократить финансовые затраты, необходимые для приобретения бланочной продукции, говорится в публикации.