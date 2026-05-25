В России отменили пошлину за регистрацию машин бойцов СВО, унаследованных их близкими

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает членов семьи и близких родственников участников специальной военной операции (СВО) от уплаты госпошлины за госрегистрацию транспортных средств, полученных в наследство от таких бойцов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает в понедельник, 25 мая, РИА Новости.

Документ освобождает членов семьи и близких родственников участников СВО от уплаты государственной пошлины за госрегистрацию и совершение иных регистрационных действий при наследовании транспортных средств. Речь идет о супругах, родителях, детях, бабушках, дедушках, внуках, братьях и сестрах участников СВО.

Им больше не придется платить госпошлину за выдачу государственных регистрационных знаков, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, на автомобили, мотоциклы, тракторы и другие транспортные средства, принадлежавшие участникам СВО, пояснял первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. В свою очередь член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин уточнил, что аналогичная льгота предоставляется и наследникам волонтеров, работавших в зоне СВО и прилегающих к ней регионах. Речь идет о ДНР, ЛНР, Крыме, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской, Херсонской областях и Севастополе.