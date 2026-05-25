В МВД рассказали, какие люди чаще становятся жертвами мошенников

Скромность, боязнь осуждения и повышенная пунктуальность часто оказываются характерными чертами людей, которые становятся жертвами мошенников. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов. На эксперта ссылается РИА Новости в понедельник, 25 мая.

На международной научно‑практической конференции он рассказал, что психологические экспертизы помогают выявить типичные особенности потерпевших. По его словам, речь идёт о чувствительности к критике, ориентированности на внешнюю оценку, добросовестности, пассивности и стремлении избегать осуждения.

Филиппов подчеркнул, что с медицинской точки зрения эти люди абсолютно здоровы и не нуждаются в лечении. Однако их психологические особенности делают их более уязвимыми для преступных схем.

Замглавы следственного департамента также отметил, что социальная инженерия строится на двух сильных эмоциях — страхе и предвкушении. Мошенники используют страх потерять деньги или имущество в сценариях вроде «родственник попал в беду» или «перевод на безопасный счёт». В ситуациях обещанного выигрыша или дохода — воздействуют через предвкушение, применяя схемы псевдоинвестиций и «подарков».

По словам Филиппова, в эти моменты у человека фактически «отключается» кора головного мозга, отвечающая за анализ и контроль, — срабатывают инстинкты. Причина этого состояния, отметил он, в недостатке знаний. Чтобы снизить риск попасться на уловки преступников, необходимо обучать и информировать население, заключил представитель МВД.