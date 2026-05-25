Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что у Евросоюза нет реальных рычагов давления на Россию и назвал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас истерическими. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Каллас сообщила, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят меры по усилению международного давления на Россию после удара возмездия по военным объектам на Украине. Белик отметил, что подобные заявления не повлияют на российский военно‑политический курс. «Россия будет наносить удары возмездия столько, сколько потребуется, невзирая на истерические вопли мадам Каллас», — сказал парламентарий.

По его словам, «прозаседавшимся европолитикам» стоит внимательнее взглянуть на происходящее. «Пока Каллас со своим политическим сборищем старается абстрагироваться от реального мира, ждать какого-либо здравомыслия от Брюсселя вряд ли стоит. К сожалению, сейчас политика Евросоюза построена на русофобии», — добавил депутат.

Поводом для заявлений стало недавнее обострение: в пятницу украинские дроны ударили по общежитию педагогического колледжа в Старобельске, где находились 86 человек. Погибли 21 человек, 44 получили ранения. В ответ Россия в ночь на 24 мая нанесла массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.