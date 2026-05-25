Российские учёные объяснили, почему новички чувствуют себя увереннее опытных специалистов

Специалисты НИУ ВШЭ представили математическую модель, которая объясняет эффект Даннинга — Крюгера — феномен, при котором новички переоценивают свои знания, а опытные специалисты, наоборот, сомневаются в себе. Об этом пишет Naked Science.

Эффект был описан в конце 1990‑х американскими психологами Дэвидом Даннингом и Джастином Крюгером. Они заметили, что люди с минимальным опытом часто уверены в том, что знают достаточно, и достигают так называемого «пика глупости». Позже, сталкиваясь с большим объёмом информации, они осознают свою некомпетентность и оказываются в «долине отчаяния».

Российские исследователи предложили посмотреть на феномен через механизмы обучения. Учёные предположили, что любая область знаний ограничена набором фактов, а человек может как знать о них, так и уметь или не уметь сформулировать их самостоятельно. На старте новичок действительно быстро осваивает базу и ощущает уверенность — отсюда и «пик глупости». Но по мере увеличения количества информации способность усвоения новых данных снижается.

«В формальном образовании есть оценки и экзамены, которые позволяют видеть реальный уровень знаний. А в самообразовании чрезмерная уверенность почти неизбежна — просто потому, что рядом нет человека, который мог бы объяснить, насколько правильно вы поняли предмет», — рассказал соавтор исследования Андрей Ворчик.

Учёные подчёркивают: новички могут надолго застревать в «ловушке самоуверенности» и прекращать обучение раньше времени. Чтобы избежать этого, важно сохранять интерес к новой информации и критически относиться к собственным выводам.