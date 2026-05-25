Эксперт предупредил о риске вспышек сальмонеллёза в тёплое время года

С наступлением тёплого сезона в России возрастает риск заражения сальмонеллёзом, особенно во время детского отдыха и массового питания. Об этом РИА Новости рассказала профессор Пироговского университета Наталья Шеина.

По словам специалиста, летом начинают работать детские лагеря, санатории и дома отдыха, где организовано общее питание. Такие условия могут способствовать появлению очагов инфекции. Шеина уточнила, что источниками сальмонеллёза часто становятся куриные и утиные яйца, мясо, рыба, молочные продукты и другие продукты животного происхождения.

Заболевание обычно поражает желудочно‑кишечный тракт и может протекать как в лёгкой форме, так и в тяжёлой. У заражённого человека появляются слабость, головокружение, тошнота, высокая температура, а затем — боли в животе, рвота и диарея.

Эксперт напомнила, что снизить риск заражения помогает соблюдение элементарных санитарных правил. «Нужно проверять срок годности яиц, хранить их в холодильнике, не держать на дверце, не использовать продукты с трещинами, мыть их перед приготовлением, соблюдать чистоту поверхностей и тщательно прожаривать или проваривать пищу», — подчеркнула Шеина.