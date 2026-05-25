Эксперты прогнозируют рост курса доллара в России уже летом

В России летом рубль начнет дешеветь, курс доллара поднимется до 77–78 рублей. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Андрея Смирнова.

«Ожидаем постепенного ослабления рубля в течение лета, доллар может подорожать до 77–78 рублей, — отметил он. — К концу года прогнозируем доллар по 82–83 рубля. Факторы курса — цикл снижения ключевой ставки ЦБ, восстановление импорта, оживление спроса и кредитования, сезонный рост расходов бюджета, компаний и населения в конце года. Для ажиотажных покупок долларов в настоящее время нет причин. Резкого удорожания валют не ожидается, рубль будет поддерживаться высокой экспортной выручкой».

По его словам, покупка валюты на текущих уровнях выглядит целесообразной как под летние зарубежные поездки, так и для формирования валютной позиции. Для целей инвестиций лучше использовать не саму валюту, а валютные инструменты, например облигации российских компаний в иностранной валюте, считает эксперт.