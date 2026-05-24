В России общественные объединения с участием государства хотят обязать сменить названия

В России для организаций с участием государства хотят ввести единые правила создания, контроля, отчётности и ликвидации. Об этом пишет «Коммерсант» в воскресенье, 24 мая.

Минюст предложил отдельно урегулировать статус организаций, создаваемых при участии властей. В полном названии таких структур должна будет появиться пометка «общественно-государственное объединение». Учреждать их смогут только по решению президента или правительства РФ.

Ещё одно обязательное условие — участие чиновников в высшем руководящем органе. Поправки также описывают порядок ликвидации, включая передачу имущества в собственность РФ, и правила отчётности перед госорганами. Изменения планируют внести в закон «Об общественных объединениях».

Сейчас в России действует более 700 общественных организаций, созданных с участием государства. Из них 14 имеют общероссийский статус.