DeepSeek сломался или его ограничили: Роскомнадзор ответил на жалобы россиян

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России пользователи жалуются на сбои в работе DeepSeek: китайская нейросеть медленно обрабатывает запросы, зависает, а у части людей открывается только через VPN. Об этом свидетельствуют данные на Downdetector в воскресенье, 24 мая.

Сообщения о неполадках поступали весь день, сейчас DeepSeek занимает первое место на Downdetector по числу жалоб. Больше всего обращений приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Самарской, Новосибирской и Калининградской областей. В облаке тегов чаще всего встречаются формулировки «не работает», «не отвечает» и «заблокирован».

На фоне сбоя часть пользователей предположила, что неполадки могут быть связаны с возможными ограничениями в России. В Роскомнадзоре это опровергли:

Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении Deepseek».