Учёные научили клетки «прятаться» от иммунной системы при лечении диабета

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Специалисты Уппсальского университета получили бета-клетки, которые после пересадки должны быть менее заметны для иммунной системы при лечении диабета первого типа. Об этом, ссылаясь на публикацию в New England Journal of Medicine, пишет «Газета.Ru» в воскресенье, 24 мая.

При диабете первого типа организм разрушает клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Из-за этого уровень сахара приходится контролировать постоянными инъекциями, но такая терапия не полностью заменяет естественную работу организма.

Один из возможных способов лечения — пересадка бета-клеток, выращенных в лаборатории из стволовых. Такой подход уже давал результат: у некоторых пациентов лучше стабилизировался уровень глюкозы, часть людей смогла снизить дозы инсулина или отказаться от уколов.

Главная сложность — защитная реакция организма. Он воспринимает пересаженные клетки как чужеродные и атакует их. Чтобы защитить трансплантат, пациентам приходится принимать препараты, подавляющие иммунную систему, а это, как отмечают специалисты, повышает риск инфекций и других осложнений.

В новой работе учёные решили подготовить бета-клетки заранее, ещё до пересадки. Их изменили так, чтобы организм хуже распознавал трансплантат и не разрушал его сразу после введения. Раньше пробовали другие подходы: помещали донорский материал в биосовместимые капсулы или получали его из тканей самого пациента. Авторы разработки считают перспективнее другой путь — заранее снижать риск отторжения.