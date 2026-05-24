В России пользователи пожаловались на массовый сбой Steam

В России пользователи Steam столкнулись с массовыми сбоями: часть игроков не может открыть магазин и подключиться к онлайн-играм. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

Резкий рост сообщений о неполадках начался ближе к полудню. Чаще всего пользователи пишут о недоступности серверов, проблемах с подключением, высоком пинге и сбоях в приложении. Основная часть жалоб поступает с Windows-устройств — 65,4%. Ещё 23,5% приходится на Android, 9,6% — на iOS.