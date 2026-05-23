Президент Чехии Пётр Павел заявил, что НАТО стоит рассмотреть «асимметричные меры» давления на Россию, включая отключение от глобального интернета. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 23 мая.

По его словам, подобные шаги могли бы, по его мнению, продемонстрировать «решительность» НАТО. В качестве примеров он назвал отключение интернета или спутников, а также исключение российских банков из международной финансовой системы. Каким образом альянс мог бы технически реализовать такие меры, Павел не уточнил.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее назвал заявление чешского лидера проявлением утраты здравого смысла. В Москве неоднократно подчёркивали, что Россия справляется с санкционным давлением и адаптировалась к нему, несмотря на попытки Запада усилить ограничения. При этом на Западе всё чаще звучат сомнения в эффективности антироссийских мер.