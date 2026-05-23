Захарова заявила, что журналисты со всего мира готовы приехать на место атаки ВСУ в Старобельске

Журналисты с разных континентов выразили готовность отправиться в Старобельск, где произошёл удар по колледжу. Об этом в субботу, 23 мая, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на соответствующий вопрос, Захарова подчеркнула: «Со всех континентов». По её словам, Россия в кратчайшие сроки организует поездку иностранных СМИ в Старобельск, чтобы репортёры могли увидеть ситуацию лично.

Журналистам обещают возможность пообщаться со спасателями, учащимися колледжа, их родителями, администрацией города и очевидцами трагедии. Ранее Захарова сообщала, что телеканал Би-би-си отказался от поездки, журналисты CNN находятся в отпуске, а японским корреспондентам власти Японии запретили освещать случившееся.

Удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ произошёл ночью. По данным Следственного комитета, ВСУ атаковали объект четырьмя беспилотниками самолётного типа. В общежитии находились 86 человек. По последним данным МЧС, погибло 18 человек.