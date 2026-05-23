Эксперт назвал ночную головную боль признаком смертельно опасной болезни

Нестерпимая головная боль, возникающая ночью и будящая человека, может быть симптомом опасных заболеваний. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников рассказал. На эксперта ссылается РИА Новости в субботу, 23 мая.

По словам Мясникова, ночная боль может быть признаком внутричерепной аневризмы, опухоли или инфекции. «Поэтому у врачей есть определённые «красные флаги», например, если головная боль будит вас впервые в жизни ночью», — отметил доктор.

Он подчеркнул и другие тревожные сигналы: впервые возникшая сильная боль у людей старше 50 лет, недомогание, которое меняется при изменении положения тела, а также симптомы, сопровождающиеся нарушением речи или онемением частей тела. При появлении подобных признаков необходимо обратиться к врачу, подытожил Мясников.