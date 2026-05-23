Экстремал из Таиланда прыгнул с парашютом и приземлился на высочайший в мире вулкан

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

48‑летний экстремал из Таиланда Танабоуорн Сирикунакорнкун установил мировой рекорд, совершив прыжок с парашютом и приземлившись на вершине вулкана Охос‑дель‑Саладо в Чили. Об этом сообщается на сайте рекордов Гиннеса.

Высота Охос‑дель‑Саладо — 5 442 метра над уровнем моря. Приземление на его вершину стало новым мировым рекордом по высоте площадки, достигнутой при прыжке с парашютом.

«Вид был невероятно красивый. Не похожий ни на что из всего, увиденного мною ранее. Это поистине удивительное место, где цвета, создаваемые различными минералами, придают вулкану сходство с радугой», — рассказал экстремал.

Танабоуорн работает в сфере недвижимости. Парашютным спортом занимается всего два года, но уже успел совершить 1250 прыжков. Он признался, что в день установления рекорда чувствовал себя уверенно и хотел привлечь внимание к своей родине.

«Просто помните: не позволяйте никому смотреть на ваши мечты свысока или разрушать их. Сохраняйте решимость, целеустремлённость и дисциплину — и Вселенная придаст вам сил», — добавил Танабоуорн.