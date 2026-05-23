Экономика ЕС под давлением: Европу предупредил о неустойчивом росте госдолга

Рост государственного долга в странах ЕС может нанести серьёзный ущерб экономике блока, следует из документа Международного валютного фонда, который был представлен министрам финансов. Об этом пишет Politico.

В МВФ напомнили, что ещё в мае 2025 года предупреждал: Европа сталкивается с целым рядом внутренних проблем — от стареющего населения и низкой производительности труда до необходимости согласованной энергетической политики. Все эти факторы усиливают давление на бюджеты.

По данным из документа, если ситуацию не контролировать, государственный долг рискует выйти на «неустойчивую траекторию». При текущей политике средний долг европейской страны к 2040 году может достичь 130% ВВП — почти вдвое больше нынешнего уровня.

Фонд также ожидает, что в течение ближайших 15 лет расходы стран ЕС на оборону, энергетику и пенсионные системы продолжат расти. В качестве решений МВФ предлагает сочетание структурных и бюджетных реформ, меры фискальной консолидации, а также совместные заимствования внутри ЕС.