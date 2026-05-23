В Норвегии закрыли туристический туалет с панорамным видом из‑за риска шпионажа

На северном острове Андёйя власти временно закрыли общественный туалет, поскольку из него открывается вид на местную авиабазу. Об этом пишет норвежская газета VG.

Туалет расположен в популярной зоне отдыха Буккещерка и считается одним из самых эффектных в стране: его зеркальные внешние стены отражают пейзаж, а изнутри посетителям доступен панорамный вид. Строительство объекта обошлось почти в 2,17 миллиона долларов.

По данным издания, опасения, что уборную могут использовать для наблюдения за авиабазой Андёйя, привели к её закрытию «по соображениям политической безопасности». База находится на западной части острова и видна из окон туалета.

Кто именно принял решение, неизвестно. Газета уточняет, что мера носит превентивный характер и может быть пересмотрена позже — после дополнительных оценок, в том числе совместно с вооружёнными силами Норвегии.