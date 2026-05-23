Эксперт объяснил, сколько клубники можно есть взрослым в день

Взрослым без противопоказаний можно есть 250–300 граммов клубники в день. Об этом ТАСС рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

По словам специалиста, клубника обладает невысокой калорийностью — около 34 ккал на 100 граммов, а содержание природных сахаров в спелых ягодах составляет чуть менее 6 граммов. Несмотря на пользу, увлекаться клубникой не стоит: оптимальная порция — 250–300 граммов в сутки.

Диетолог уточнила, что из-за высокого содержания органических кислот клубнику нельзя употреблять людям с заболеваниями ЖКТ, особенно при язве желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения. Абсолютным противопоказанием является аллергия.

Стародубова отметила, что в 150 граммах клубники содержится примерно суточная норма витамина С. Ягода также богата витаминами Е и В9, каротиноидами, а также калием, магнием, цинком и кремнием. Антоцианы, благодаря которым клубника имеет ярко‑красный цвет, полезны для сердечно‑сосудистой системы. Кроме того, 100 граммов ягод дают около 10% суточной нормы пищевых волокон, что положительно влияет на работу ЖКТ и липидный обмен.

Врач рекомендует чередовать клубнику с другими сезонными ягодами — малиной, черникой, голубикой, черешней, смородиной, облепихой, брусникой и клюквой. Также Стародубова посоветовала не покупать ягоды в местах несанкционированной торговли. Выбирать стоит сухие, спелые, равномерно окрашенные ягоды без пятен и повреждений, с насыщенным ароматом и свежими зелёными листиками.