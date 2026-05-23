Интим как спорт: зумеры пытаются преодолеть «сексуальную рецессию» и задать новый тренд

Поколение Z пытается противостоять так называемой «сексуальной рецессии» и сравнивает интимную близость с тренировками и походом в спа. Об этом пишет Vice.

Во многих странах молодые люди вступают в отношения и занимаются сексом заметно реже, чем представители старших поколений. В ответ на это западные зумеры продвигают новый тренд — «климаксинг». Его идея в том, чтобы включать интимную близость в расписание дня так же, как спорт или другие полезные привычки.

«Мы часто недооцениваем важность секса для нашего благополучия, — говорит один из инфлюенсеров. — Уделять время близости крайне важно для нашего здоровья, но этот пункт часто выпадает из списка дел».

Сторонники «климаксинга» считают, что регулярная интимная близость помогает поддерживать эмоциональный и физический комфорт. Они подчёркивают: не обязательно посвящать этому долгие часы — достаточно небольших отрезков времени, когда можно прислушаться к своему телу и желаниям. «Вам не нужны долгие часы свободного времени... Достаточно моментов, которые вы можете посвятить тому, чтобы прислушаться к своему телу и желаниям», — отмечает редактор зарубежной аудиоплатформы и сторонница практики.

При этом участники движения признают: запланированная близость подходит не всем и может убивать спонтанность. Но, по их словам, польза от формирования привычки компенсирует недостатки.