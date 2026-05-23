В США зафиксировали аномалию во время испытательного запуска ракеты Starship

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о неисправности, возникшей во время испытательного запуска ракеты Starship компании SpaceX в Техасе. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на 23 мая корабль вернулся на Землю после 12-го тестового полёта. Это первый запуск существенно обновлённой версии корабля — Starship Version 3. Полёт стартовал с новой пусковой площадки космодрома Starbase.

На сайте FAA указано, что аномалия произошла с ускорителем Super Heavy во время его разворота над заливом Америки. Обломки упали в заранее определённую опасную зону. Данных о пострадавших и повреждённом имуществе нет. Ведомство проведёт оценку инцидента позднее.

Запуск Starship несколько раз переносили. Накануне глава SpaceX Илон Маск сообщил, что старт отменили в последнюю минуту из‑за технических проблем.