В Прибалтике и Скандинавии уверяют, что не открывали небо для украинских беспилотников

Страны Прибалтики и Северной Европы утверждают, что не давали разрешения Украине использовать своё воздушное пространство для транзита дронов на территорию России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на совместное заявление, опубликованное МИД Эстонии в пятницу, 22 мая.
«Страны Северной Европы и Балтии никогда не разрешали использовать свои территории или воздушное пространство для этих ударов по целям в России», — говорится документе, подписанном Данией, Эстонией, Финляндией, Исландией, Латвией, Литвой, Норвегией и Швецией.
По данным российской разведки, украинские военные готовят серию новых террористических ударов по тыловым регионам РФ.При этом Киев планирует запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлёта.
В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа (филиала Луганского государственного педагогического университета). Пятиэтажное здание, где спали дети, обрушилось до второго этажа.