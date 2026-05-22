Путешествие, море и минимум зрителей: каким видят идеальное предложение россияне

Идеальное предложение руки и сердца для россиян всё чаще связано с путешествиями, а не с домом или рестораном. Об этом говорится в совместном исследовании ювелирного бренда SOKOLOV и сервиса OneTwoTrip.

По данным опроса, 32% респондентов считают лучшим сценарием признание в путешествии. Ещё 42% уверены, что место не так важно — главное, чтобы момент был правильным. Самой желанной локацией стал берег моря или океана — его выбрали 42% участников. На втором месте оказались горы (25%), на третьем — романтичный город (24%). Уединённый отель или дом на природе привлекают 17% россиян. Родной город выбрали лишь 15%, а для 40% место вообще не играет роли.

По географии желаний лидирует Европа — 31% хотели бы услышать или сказать главное «да» там. Ещё 30% мечтают о странах Юго‑Восточной Азии — Бали, Таиланде или Мальдивах. Россия тоже входит в список желанных направлений: Байкал, Алтай и Карелию назвали 25% опрошенных. Турцию выбрали 17%, ОАЭ — 6%.

При этом подавляющее большинство не хочет публичных сцен. Лишь 19% считают подходящим предложение на сцене, в аэропорту или торговом центре. Остальные смотрят на такие моменты лишь со стороны (47%) или считают их «кошмарным сном» (34%). Испортить предложение, по мнению россиян, могут неподходящий момент — например, ссора (57%), посторонние люди (35%) или неудачное место (28%).

Кольцо остаётся важной деталью. 34% предпочитают классику с одним камнем, 17% — минимализм. Для 15% принципиального значения оно не имеет, и ещё 10% считают главным, чтобы украшение понравилось партнёру. Интересно, что 33% выбирают кольцо самостоятельно, 25% советуются с близкими, а 17% приобретают его вместе с партнёром.

По данным исследования, в 2026 году почти половина — 46% — ещё не делали и не получали предложение. Из тех, кто уже прошёл через этот момент, идеальным его назвали 20%, 17% вспомнили неловкие ситуации, а 16% оценили опыт негативно.

На практике чаще всего предложение происходило дома (36%), на природе (19%) или в ресторане (10%). За границей его сделали или получили 8% россиян, ещё 7% — в поездке по России.