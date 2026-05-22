В ЦБ признались, что цены на жильё в России вызывают «шок»

В Банке России признались, что текущий уровень цен на жильё вызывает серьёзное беспокойство. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на конференции Сбербанка «Время изменений: формула баланса», пишет РБК в пятницу, 22 мая.

По словам Данилова, рынок проходит этап перестройки: доля льготных госпрограмм снижается, механизмы семейной ипотеки донастраиваются, а рыночные кредиты постепенно занимают большую часть спроса.

«Я смотрю на объявления, смотрю на эти цены — я, честно говоря, в шоке, по‑простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Это моё мнение», — сказал Данилов.

Он отметил, что в периоды, когда продажи достигали 2,5–3,5 млн кв. м в месяц, рынок «перегрел» стоимость квадратного метра. Сейчас объёмы стабилизировались на уровне около 1,9 млн кв. м.

«Нам нужно нащупать новый баланс. Что будет с ценами — большой вопрос», — добавил представитель ЦБ.