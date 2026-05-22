В ЦБ признались, что цены на жильё в России вызывают «шок»

В Банке России признались, что текущий уровень цен на жильё вызывает серьёзное беспокойство. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на конференции Сбербанка «Время изменений: формула баланса», пишет РБК в пятницу, 22 мая.
По словам Данилова, рынок проходит этап перестройки: доля льготных госпрограмм снижается, механизмы семейной ипотеки донастраиваются, а рыночные кредиты постепенно занимают большую часть спроса.
«Я смотрю на объявления, смотрю на эти цены — я, честно говоря, в шоке, по‑простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Это моё мнение», — сказал Данилов.
Он отметил, что в периоды, когда продажи достигали 2,5–3,5 млн кв. м в месяц, рынок «перегрел» стоимость квадратного метра. Сейчас объёмы стабилизировались на уровне около 1,9 млн кв. м.
«Нам нужно нащупать новый баланс. Что будет с ценами — большой вопрос», — добавил представитель ЦБ.
В первом квартале 2026 года цены на первичном и вторичном рынках жилья Калининградской области практически сравнялись. По данным Калининградстата, средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 151,4 тыс. рублей, на вторичном рынке — 150,3 тыс. рублей. Разница между сегментами сократилась до 1 047 рублей за квадратный метр.