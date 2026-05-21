В ФНС объяснили, когда налоговая может ограничить распоряжение имуществом компании

Решения об ограничении распоряжения имуществом принимаются налоговыми органами только в исключительных случаях — при угрозе вывода активов из‑под взыскания или при доказанном налоговом правонарушении. Об этом РИА Новости сообщили в пресс‑службе ФНС.

Поводом для комментария стала публикация СМИ о том, что служба всё чаще не только блокирует счета должников, но и фактически замораживает имущество, включая нематериальные активы: товарные знаки, программы, патенты, базы данных и даже права требования к контрагентам.

В ФНС подчеркнули, что подобные меры не являются массовыми. Они затрагивают лишь 0,027% всех должников, что эквивалентно примерно одному случаю на 3,7 тысячи. При этом служба действует строго в рамках закона № 425‑ФЗ. «Понятие «имущество» включает объекты интеллектуальных прав. Никаких новых норм в отношении интеллектуальной собственности не вводилось», — уточнили в ведомстве.

Процедура применения мер проходит поэтапно. Сначала накладывается запрет на отчуждение или передачу имущества — компания может использовать его в работе, но не вправе продавать или обременять до погашения долга. Если в деле о налоговом правонарушении стоимость имущества ниже суммы задолженности, налоговый орган может приостановить операции по банковским счетам. При этом фиксируется лишь сумма, необходимая для погашения долга, остальные средства остаются в распоряжении компании.

Перед блокировкой операций налоговая направляет требование об уплате с установленным сроком, а затем повторно уведомляет о предстоящих мерах. Налогоплательщики при наличии оснований могут подать заявление на рассрочку. «ФНС ориентирована на исключение входа должника в процедуру банкротства и применение всех предусмотренных законом способов урегулирования долга», — отметили в службе.