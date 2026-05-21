Детям с трёх месяцев: в России готовят первую отечественную вакцину от менингококка

Первая российская вакцина против менингококковой инфекции будет рекомендована к применению с трёхмесячного возраста. Об этом РИА Новости сообщил вице‑президент по корпоративным коммуникациям «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский.

По его словам, регистрационное удостоверение на препарат компания рассчитывает получить в августе–сентябре 2026 года. Производственные мощности позволяют выпускать около 4 млн доз ежегодно. «К концу года у нас будет сварено миллион доз. Это достаточно, чтобы стартануть кампанию по прививке детей. У нас будет показание с трёх месяцев», — отметил Данишевский.

Он добавил, что в стране фиксируется рост заболеваемости и смертности от менингококка: ежегодно от инфекции, которая тяжело поддаётся лечению, умирают тысячи детей. «Мы готовы будем в 2027 году поставить вакцины столько, сколько нужно для того, чтобы привить всех детей и всю группу риска среди взрослого населения», — подчеркнул представитель компании.