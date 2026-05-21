Европейские страны стремятся нанести России стратегическое поражение, поскольку дальнейшее развитие Европы возможно лишь за счёт российских природных ресурсов. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, пишет РИА Новости.

Депутат заявил, что именно этим, по его мнению, объясняется политика стран ЕС. «Дальнейшее развитие европейской цивилизации возможно только за счёт российских полезных ископаемых, поэтому они и стремятся нанести нам стратегическое поражение. И конфликт на Украине — лишь проба пера», — сказал Журавлёв.

Он утверждает, что в Европе якобы никогда не обсуждали возможность переговоров, но открыто говорили о подготовке к конфликту. «Для них любое окончание конфликта означало бы поражение — потому что главной целью является раздел России и дальнейшее использование наших природных ресурсов», — отметил парламентарий.

По словам Журавлёва, такая линия поведения европейских государств является исторически устойчивой. «Европа стремится к этому не одно столетие и не даст свернуть с намеченного пути. Соединённые Штаты выводят из Германии войска, а Берлин автомобильные заводы превращает в танковые», — добавил он.