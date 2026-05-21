Первый случай в истории: лишившийся ног российский десантник поднялся на Эверест на руках

Российский десантник Рустам Набиев стал первым человеком, который смог взойти на Эверест, опираясь только на руки. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 21 мая.

Набиев лишился ног в 2015 году, когда после присяги в 242‑м учебном центре ВДВ в Омске рухнула казарма. Он провалился с верхнего этажа на нижний и провёл под завалами около семи часов, став последним из выживших. «Тогда погибло 24 человека… У меня обе ноги ампутировали… У меня дважды случилась клиническая смерть», — рассказывал он. Врачи спасли ему руки, а будущая жена Индира помогла пройти через всю реабилитацию.

Сперва Рустам занялся следж‑хоккеем, а затем — альпинизмом. Он покорил Эльбрус, причём сделал это на руках, называя восхождение «русской рулеткой». После него последовали восточный пик Эльбруса, Манаслу, Килиманджаро, Казбек и Аконкагуа. «С тех пор я поднимаюсь туда, где трудно дышать… знаю цену каждому шагу», — писал он в соцсетях.

Мечту об Эвересте Набиев запланировал осуществить в 2026 году. «Чтобы люди с инвалидностью увидели не «потолок», а путь… Чтобы мой сын узнал: отец выбирал не страх», — объяснял он свой замысел. 7 апреля он попрощался с женой и детьми. На критику в свой адрес отвечал спокойно: «На Эверест я уехал с согласия жены… Просто пожелайте удачи!»

Акклиматизацию спортсмен прошёл на Мера Пик (6476 метров), затем добрался до Намче‑Базара и базового лагеря, где отпраздновал 34‑летие. Путь через ледопад Кхумбу занял у него 15 часов. 16 мая он обратился к подписчикам: «Помолитесь за меня… где‑то там, на высоте 8 000 метров ползёт на руках Рустамчик».

20 мая Набиев сообщил о достижении цели: «В 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошёл на вершину Эвереста только на одних руках! …Пока в вас теплится жизнь — боритесь! Оно того стоит!».