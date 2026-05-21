Австрийские учёные выяснили, что женщины травмируются в ДТП значительно чаще мужчин

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Учёные из Технологического университета Граца выяснили, что женщины травмируются в ДТП значительно чаще мужчин. Об этом пишет Science Focus.

Эксперты проанализировали около двух тысяч автокатастроф, произошедших в Австрии с 2012 по 2024 год. Затем они воссоздали каждую аварию с помощью виртуальных моделей человеческого тела, чтобы понять, как именно мужские и женские тела реагируют на столкновение. По данным исследования, особенно уязвимы женщины старше 50 лет — они получают травмы значительно чаще мужчин. В целом риск серьёзных увечий или смерти среди женщин оказался почти в два раза выше.

Доктор Корина Клуг, одна из авторов исследования, отмечает, что мужчины и женщины попадали в одни и те же аварии и находились в одинаковых автомобилях. «Различия были обусловлены не типом транспортного средства, скоростью или конфигурацией автомобиля. Их нельзя объяснить и тем, что женщины чаще оказываются пассажирами, хотя этот фактор действительно увеличивает разрыв», — уточнила исследователь.

Учёные предполагают, что ключевую роль играют физиологические различия между женскими и мужскими телами. Эти особенности, вероятно, десятилетиями не учитывались при разработке систем безопасности и проведении тестов.

«Женщины — это не маленькие мужчины, — подчёркивает доктор Клуг. — А модели очень миниатюрных женщин часто не способны отразить то, что мы наблюдаем в реальных авариях».