Осенью миру может грозить самое мощное Эль‑Ниньо со времён 1877 года

Учёные фиксируют стремительный рост температуры вод Тихого океана и предупреждают: ожидаемое этой осенью Эль‑Ниньо может стать одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 21 мая.

Эль‑Ниньо — природное явление, при котором температура воды в экваториальной зоне Тихого океана поднимается до аномально высоких значений. Это нарушение температурного баланса запускает цепную реакцию климатических сдвигов по всей планете: одни регионы переживают сильнейшие засухи, другие — масштабные наводнения.

По данным международной метеорологической организации ECMWF, температура океана может превысить норму более чем на 3 градуса уже в сентябре–октябре. Если прогнозы подтвердятся, это станет вторым по мощности температурным пиком за всю историю наблюдений. Эксперты предупреждают, что последствия могут быть серьёзными. По словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, основная опасность Эль‑Ниньо — не локальные неурожаи, а одновременное падение урожайности сразу в нескольких странах. Это способно нарушить глобальные цепочки поставок продовольствия и спровоцировать рост числа людей, находящихся на грани голода.

Особые опасения вызывает параллель с Эль‑Ниньо 1877–1878 годов — самым мощным в истории. Тогда повышение температуры воды на 2,7–3 градуса привело к тому, что так называемая Великая засуха охватила Бразилию, страны Азии и Африки. Последовавший мировой голод унёс жизни более 50 миллионов человек.

Директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов отметил, что нынешнее потепление океана развивается рекордно быстро. По его словам, климат Земли сегодня значительно теплее, чем в XIX веке, а значит, экстремальные погодные явления могут оказаться ещё более сильными и охватить большинство регионов мира.