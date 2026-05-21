Учёные выяснили, что подслушанные комплименты делают детей смелее и любознательнее

Китайские учёные из Педагогического университета Ханчжоу пришли к выводу, что дети активнее реагируют на комплименты, которые они «подслушивают», чем на адресованную им напрямую похвалу. Такой вид обратной связи заметно повышает их желание проявлять инициативу и обращаться за помощью. Об этом пишет Oxford Academic.

Авторы работы отмечают, что многие школьники боятся задавать вопросы учителям — чаще всего из-за неуверенности в себе и страха получить критику. Чтобы понять, может ли положительный отзыв, услышанный со стороны, подтолкнуть ребёнка к действиям, исследователи провели серию экспериментов с участием 440 малышей пяти-шести лет.

В первом опыте детям предложили раскрасить нарисованное яблоко. В какой‑то момент экспериментатор делал вид, что отвечает на телефонный звонок, и в разговоре хвалил «других ребят» за любознательность и смелость в вопросах. После этого детям выдавали более сложные раскраски, которые побуждали их обращаться за помощью. Оказалось, что малыши, услышавшие похвалу, задавали вдвое больше вопросов.

Позже учёные повторили эксперимент, но вместо комплиментов «по телефону» звучала критика в адрес воображаемого ребёнка. В финальной части исследования дети сортировали мусор, а обратная связь, которую слышали со стороны, была нейтральной. Результат оказался однозначным: услышанные комментарии взрослых — даже не обращённые к ребёнку напрямую — заметно влияют на его мотивацию. Исследователи считают, что педагогам и родителям стоит учитывать этот эффект, поощряя любознательность детей ненавязчивой похвалой.