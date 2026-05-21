В России утвердили новый ГОСТ для унитазов, раковин и биде

В России с 1 июня 2026 года начнёт действовать новый межгосударственный стандарт для керамической сантехники. Он касается унитазов, биде, раковин, писсуаров и душевых поддонов, пишет ТАСС со ссылкой на документ Росстандарта в четверг, 21 мая.

Новый ГОСТ заменит правила 2017 года и установит классификацию, а также основные размеры фарфоровой, полуфарфоровой и фаянсовой сантехники для санузлов, бытовых и других помещений. В документе отдельно описаны унитазы, раковины, биде, писсуары, чаши Генуя и душевые поддоны.

Унитазы разделяют по способу установки и конструкции: на напольные, подвесные, приставные, компакты, моноблоки, с ободками и без них, душирующие. Для раковин предусмотрены мебельные и отдельно стоящие варианты, а биде и писсуары классифицируют по типу крепления.

Для унитазов в ГОСТе прописали ключевые размеры и допустимые отклонения. Наружный диаметр сливного патрубка должен составлять 102 мм с возможной разницей в 5 мм. Расстояние между центрами отверстий для крепления сиденья — 155 мм, отклонение допускается в пределах 10 мм. Высота от чистового пола до борта — от 380 до 420 мм, у детских моделей — от 325 до 345 мм. Форму сантехники стандарт не регулирует, а неуказанные параметры производитель определяет самостоятельно.

Выпускать изделия других размеров и типов тоже можно. Главное, чтобы сантехника была пригодна к использованию и совместима с комплектующими.