«Анна Каренина» и «Война и мир» вошли в топ-10 лучших романов всех времён

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

The Guardian составила список 100 лучших романов всех времён. В первую десятку вошли сразу два произведения Льва Толстого — «Анна Каренина» и «Война и мир». Рейтинг опубликован на сайте британского издания.

Первое место занял «Мидлмарч» Джордж Элиот — роман о жизни провинциального английского городка в начале XIX века. Следом в рейтинге идут «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, «На маяк» Вирджинии Вулф, «Улисс» Джеймса Джойса и «Возлюбленная» Тони Моррисон. «Анна Каренина» Льва Толстого заняла шестую строчку, «Война и мир» — седьмую.

В рейтинге есть и другие авторы, связанные с русской литературой. «Лолита» Владимира Набокова заняла 25 место, «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского — 28-е, «Бледный огонь» Набокова — 29-е. «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова оказался на 66 строчке, «Преступление и наказание» Достоевского — на 69-й, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана — на 91-й.