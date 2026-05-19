ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Разговоры о возможном ударе России по Сувалкскому коридору нужны Западу, чтобы представить Москву угрозой и сплотить НАТО. Такое мнение высказал зампред Совфеда Константин Косачёв, его цитируют «Вести» во вторник, 19 мая.

«Все эти спекуляции в отношении того, что Россия будет бить в Ахиллесову пяту, в Сувалкский коридор, по каким-то другим болезненным или незащищённым точкам в альянсе, всё это делается исключительно в интересах демонизации России», — считает парламентарий.

Косачёв добавил, что провокационные заявления помогают европейским политикам удерживаться у власти. По словам сенатора, именно они несут ответственность за «роковые ошибки», которые сами же совершили.