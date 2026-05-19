В Госдуме предложили снизить первый взнос по ипотеке для молодёжи до 3%

В России предложили снизить первоначальный взнос по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. Об этом, ссылаясь на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, пишет ТАСС во вторник, 19 мая.

По словам парламентария, нынешние условия кредитования остаются неподъёмными для многих молодых людей. По словам Слуцкого, российские банки могут требовать первоначальный взнос в размере 30–50% стоимости квартиры. Лидер ЛДПР считает, что для граждан до 35 лет первый платёж стоит снизить до 3%, а ипотечную ставку для этой категории — ограничить уровнем не выше 6% годовых.