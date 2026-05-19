В России предложили создать на «Госуслугах» кнопку для жалоб на шумных соседей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На «Госуслугах» могут появиться уведомления для жильцов, которые громко слушают музыку, делают ремонт или мешают соседям другим способом в неположенное время. С таким предложением вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, пишет ТАСС во вторник, 19 мая.

По задумке депутата, через портал жильцы смогут направлять официальные предупреждения нарушителям тишины. В личный кабинет собственника придёт сообщение с информацией об обращении и просьбой соблюдать закон.

Чернышов считает, что сервис поможет урегулировать бытовой конфликт до официального разбирательства. По его мнению, у людей появится простой и безопасный инструмент, чтобы не обращаться сразу в полицию или суд.

«Аналогичный эффективный механизм уже действует в отношении владельцев транспортных средств, нарушающих правила парковки, что подтверждает техническую возможность реализации подобных сервисов на базе портала», — заявил парламентарий.

Если за месяц на один адрес поступит больше трёх жалоб от разных соседей, информацию предлагают автоматически передавать в органы внутренних дел. После этого участковый сможет провести с нарушителем профилактическую беседу.