Российские военные отработают применение ядерных сил в условиях угрозы агрессии

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России с 19 по 21 мая пройдут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом в своём телеграм-канале пишет Минобороны РФ.

К манёврам привлекут РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также подразделения Ленинградского и Центрального военных округов. Бойцы отработают управление силами, взаимодействие и задачи по сдерживанию вероятного противника. В практической части ряд соединений и частей ядерных сил приведут в готовность, также пройдут пуски баллистических и крылатых ракет по российским полигонам.

Всего задействуют более 64 тысяч человек, свыше 7 800 единиц вооружения, военной и специальной техники, больше 200 пусковых установок и более 140 летательных аппаратов. В море выйдут 73 надводных корабля и 13 подлодок, включая восемь стратегических ракетоносцев.

Военные также отработают совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещённого на территории Беларуси.