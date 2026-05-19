В Алтайском крае нашли самый длинный в России муравейник

В Алтайском крае нашли муравейник длиной 10,4 метра. Он может стать самым протяжённым в России, сообщают «Вести Алтай».

Гигантское жилище насекомых находится на границе Павловского и Топчихинского районов. По оценке учёных, там обитают около 5 млн лесных муравьёв.

Документы в Книгу рекордов России оформляют сотрудники холдинга «Алтайлес»: находку сделали на арендованном ими участке. Сейчас в реестре есть муравейник из Ханты-Мансийска — крупнейший в городской черте, его диаметр составляет 4 метра.

Категории «самый длинный» и «самый высокий» пока свободны. Обращение рассмотрят в течение 60 дней, после чего претендентам объяснят, как официально зафиксировать рекорд.