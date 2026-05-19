Без воды — и ни туды и ни сюды: группа Aqua объявила об уходе со сцены

Датская группа Aqua объявила об уходе со сцены. Об этом музыканты заявили на страницах коллектива в соцсетях.

«После многих невероятных лет мы решили завершить главу в истории Aqua как концертной группы», — говорится в обращении к фанатам, которых артисты поблагодарили за любовь, энергию и поддержку.

Дебютный альбом квартета вышел в 1997 году, а песня «Barbie Girl» стала хитом в Европе, США и Австралии. Композиции My Oh My, Roses are Red и Turn Back Time хоть и были довольно популярны, но не достигли уровня песни о Барби.