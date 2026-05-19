На Земле началась магнитная буря

Во вторник, 19 мая, на Земле началась магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Солнечный ветер достигнет своего пика в первой половине дня. По прогнозу специалистов, буря немного не дотянет до уровня G2. По 10-балльной шкале нынешний шторм оценивается в 5,5 балла          .

При космической непогоде такого уровня может ухудшаться качество навигационных сигналов и радиосвязь на коротких волнах. Метеозависимые люди могут ощущать недомогание и головные боли.

На обратной стороне Солнца сформировался крупный центр активности, который примерно через две недели может оказаться напротив Земли

