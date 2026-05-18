«Только божественная сила может притянуть их к Земле»: за сутки два «Челябинских метеорита» пролетят вблизи нашей планеты

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Близнецы «Челябинского метеорита» пролетят за сутки рядом с Землёй. Об этом предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Оба небесных тела были открыты в течение последней недели, что, по словам учёных, лишний раз показывает, «насколько внезапно из космического пространства может вынырнуть довольно крупный объект, способный причинить значительные разрушения».

Камень 2026 KB, который немного меньше второго, пролетел примерно в 230 тысяч км от земной поверхности. Второй, более крупный астероид 2026 JH2 пройдёт мимо Земли на расстоянии около 91 тысячи км ночью.

«Опасности для Земли оба тела не представляют. Как известно, неопределённость движения (и вытекающие из неё риски падения на Землю) тем выше, чем дальше тело от Земли. В данном случае за несколько часов до прохождения никакая сила в природе, кроме божественной, не способна изменить движение астероидов и направить их на Землю», — уверяют специалисты.