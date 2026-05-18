В США мужчина выиграл в лотерею 18 раз и рассказал о секрете своей удачи

В США житель штата Айдахо получил 50 тысяч долларов в лотерее и попал в число победителей уже в 18 раз. Об этом пишет People.

За годы участия Роберт Беван выигрывал от 1 до 200 тысяч долларов, а в 1997-м получил ещё и автомобиль. Американец рассказал, что покупает лотерейные билеты вместе с женой — розыгрыши давно стали приятной частью их семейной жизни. Когда организаторы спросили мужчину о секрете везения, он ответил: «Моя настоящая удача — это 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной».