«Роскосмос» начал продавать рекламу на ракетах

«Роскосмос» с начала года шесть раз размещал рекламные изображения на ракетах, которые отправляли в космос. Об этом, ссылаясь на представителя госкорпорации, пишут «Ведомости» в понедельник, 18 мая.

Среди рекламодателей были банки, заведения общепита, медиакомпании и спортивная организация. Ещё два заказа носили социальный характер: на корпуса ракет нанесли символику к 65-летию полёта Юрия Гагарина.

С начала года с Байконура провели четыре пуска. Во время одного из них логотип телеканала разместили на ракете-носителе «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-34».

Право продавать рекламные места на ракетах и других космических объектах у «Роскосмоса» появилось с 1 января. Стоимость определяют по правительственной формуле: учитываются базовая единица, площадь изображения, поверхность объекта и срок показа. Социальные материалы, а также изображения для просвещения, науки и популяризации космоса должны наносить бесплатно. Сам «Роскосмос» выручку не раскрывает, но в пояснительной записке к законопроекту потенциальный доход оценивали в сумму до 200 млн рублей в год. Источник «Ведомостей», близкий к госкорпорации, говорит уже «о нескольких сотнях миллионов рублей» по контрактам.