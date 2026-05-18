На скрытой от Земли стороне Солнца появился мощный центр активности

На обратной стороне Солнца сформировался крупный центр активности, который примерно через две недели может оказаться напротив Земли. Об этом специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пишут в своём телеграм-канале в понедельник, 18 мая.

Сейчас область скрыта от земных наблюдателей и видна только космическому аппарату Solar Orbiter. По оценке специалистов, по размерам она напоминает группу пятен 3664, из-за которой в мае 2024 года на Земле началась сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря.

Крупные группы солнечных пятен считаются опасными: чем больше активная зона, тем выше вероятность сильных вспышек. Их энергия зависит от магнитного поля, его потока и напряжённости. Сказать точно, насколько опасной эта область будет после выхода к Земле, пока что нельзя. За две недели центр может измениться, ослабнуть или исчезнуть, а признаков серьёзных взрывов на обратной стороне Солнца сейчас не видно.

Если мощные вспышки всё же начнутся, их можно будет заметить с Земли по плазменным облакам, вылетающим из-за края солнечного диска. Пока таких признаков специалисты не наблюдают.