Больше половины россиян назвали ИИ умнее себя — опрос

Более половины (54%) россиян признали, что искусственный интеллект кажется им умнее человека. Такие результаты опроса со ссылкой на HR-директора MWS AI Анастасию Зальцман приводит РИА Новости в понедельник, 18 мая.

41% респондентов назвали преимущество ИИ небольшим, а 13% — значительным. Ещё 29% уверены, что сами превосходят нейросети, 17% поставили человека и технологию на один уровень.

Молодые участники опроса чаще остальных признавали интеллектуальное превосходство ИИ. В группе 18–24 лет так считают 64%, среди 25–34-летних — 58%, а у людей старше 65 лет — 44%.

Женщины чаще мужчин соглашались, что искусственный интеллект умнее их: 59% против 50%. Три четверти опрошенных считают, что ИИ уже справляется с практическими задачами не хуже человека, а 80% спокойно реагируют, если нейросеть выполняет работу успешнее.

«Мне кажется, мы уже перешли от стадии «бояться или нет» к стадии «как использовать». А ключевой вопрос ближайших лет — гибридный интеллект: как соединить точность и скорость машины с человеческим смыслом, целеполаганием и ответственностью за результат», — добавила Зальцман.