Спасённый в водах Балтики горбатый кит найден мёртвым у берегов Дании

Горбатый кит, найденный мёртвым у датского острова Анхольт, оказался тем самым китом Тимми, которого месяц пытались спасти в Германии. Об этом сообщили в министерстве окружающей среды Мекленбург‑Передней Померании, пишет РИА Новости в субботу, 16 мая.

В четверг датский телеканал TV2 рассказал об обнаружении у берегов острова Анхольт крупного кита длиной 10–15 метров. Экологи предположили, что это может быть Тимми — животное, которое в начале мая выпустили в Северное море после долгой операции по его спасению. До этого он около месяца находился на мелководье у побережья Германии.

«Эксперты датского агентства по охране природы однозначно установили, что мёртвый горбатый кит, выбросившийся на берег у острова Анхольт, является тем самым животным, которое ранее застревало у берегов Шлезвиг‑Гольштейна и Мекленбург‑Передней Померании», — говорится в заявлении ведомства.

Финальное подтверждение дали данные трекера, который немецкие спасатели закрепили на теле Тимми. Теперь устройство находится у властей Дании.