Заправки в России теряют деньги на каждом литре АИ-92 — исследование

Российские АЗС продают бензин АИ-92 с убытком: на каждом литре сети теряют в среднем 84 копейки. Об этом, ссылаясь на исследование компании «ОМТ Консалт», пишут «Известия» в четверг, 14 мая.

АИ-95, по расчётам аналитиков, приносит заправкам около 47 копеек прибыли с литра, дизельное топливо — 3,68 рубля. При этом сама разница между закупочной и розничной ценами выглядит выше: 7,5 рубля для АИ-92, 8,9 рубля для АИ-95 и 12,1 рубля для дизеля.

Эксперты объясняют, что итоговую прибыль съедают расходы на работу АЗС. В среднем по российским сетям они составляют 8,4 рубля на литр, поэтому рентабельность АИ-92 уходит в минус, АИ-95 остаётся почти на нуле, а дизель сохраняет заметный запас. В «ОМТ Консалт» главной проблемой называют высокие закупочные цены в мелком опте. С января по май тонна АИ-92 подорожала на 8,8%, до 78 080 рублей, АИ-95 — на 6,7%, до 83 926 рублей.

Дополнительное давление на рынок АИ-92 оказал экспорт, отметил руководитель направления моторного топлива компании Ильдар Тимерьянов. По оценкам участников рынка, в первом квартале за рубеж вывезли около 1 млн тонн этой марки, тогда как поставки АИ-95 составили только 80 тысяч тонн.

Аналитики допускают дальнейший рост цен на топливо в рознице до конца 2026 года. По их оценке, бензин может прибавить около 1,5 рубля за литр, дизель — около 3 рублей.