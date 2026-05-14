Участникам СВО и их супругам снова спишут кредитные долги до 10 млн рублей

Участников СВО и их супругов освободят от выплаты просроченных кредитов, если сумма долга не превышает 10 млн рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Госдумы.

Льгота коснётся военных, подписавших контракт с 1 мая 2026 года, а также их супругов. Просроченные кредиты перестанут взыскивать, если по задолженности уже есть решение суда, выдан исполнительный документ или его передали приставам. Во всех этих случаях обязательства прекратят в пределах установленного лимита.