Молчание — золото: в Сингапуре телефонному террористу, не сказавшему ни слова, грозит штраф в 2 тысячи долларов

В Сингапуре задержали мужчину, который за восемь дней больше тысячи раз набирал номера полицейских участков и ничего при этом не говорил. Об этом пишет The Straits Times.

Фу Цзя Хун звонил в четыре полицейских участка: на каждый пришлось от 24 до 425 вызовов. Мужчине предъявили обвинения по четырём пунктам о препятствовании работе госслужащих.

Следствие также считает, что сингапурец пытался скрыть личность: использовал чужую сим-карту и совершал звонки с иностранного номера. По совокупности обвинений молчуну грозит до шести месяцев тюрьмы или штраф в 1,9 тысячи долларов. Суд постановил направить его в Институт психического здоровья для обследования. Повторное заседание назначено на 26 мая.