Устный экзамен по истории девятиклассники будут сдавать с 2028 года — Рособрнадзор

Выпускники девятых классов начнут проходить устную аттестацию по истории с 2028 года. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передаёт РИА Новости в среду, 13 марта.

Глава ведомства назвал историю важным предметом и уточнил, что она станет третьим обязательным экзаменом. Перед введением новой аттестации Рособрнадзор планирует провести обсуждения с преподавателями, учениками и экспертами.

В Минпросвещения при анонсе нового экзамена заявляли, что он станет допуском к ОГЭ и поможет оценить, «как размышляет школьник».

